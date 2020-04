Coronavirus: la ripartenza nell'entroterra è possibile? L'intervista con Massimo Di Fazio "Purtroppo credo che saremo obbligati a passare alla fase 3"

L'entroterra potrà entrare nella Fase 2? Ne abbiamo parlato con Massimo Di Fazio, sindaco di Triora e presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea. Questa domanda se la stanno ponendo moltissimi amministratori dei borghi e delle cittadine.





Nell'emergenza Coronavirus,vuol dire, allentamento delle maglie restrittive che impongono a tutti di restare in casa, ripartenza di molte attività e per queste l'adeguamento alle misure di distanza sociale che dovranno essere obbligatoriamente applicate. In questi giorni l'Italia sta vivendo un avvicinamento verso questo momento, con la riapertura di alcune attività. Oltre a questo ci sono anche le nuove disposizioni su cantieri, coltivazioni ed allevamenti, su cui si è espressa Regione Liguria e che hanno avuto una eco molto forte nell'entroterra, generando anche alcune perplessità.conferma Di Fazio.E' cambiato qualcosa rispetto ai primi momenti dell'emergenza? “Rispetto ad un mese fa, non possiamo abbassare la guardia le criticità sono rimaste. Continuiamo a parlare con le persone, invogliandole a indossare le mascherine e mettere i guanti, a non uscire di casa se non indispensabile” - afferma il sindaco.conclude Massimo Di Fazio.