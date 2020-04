Giovanni Spadolini in visita a Sanremo nel 1980: un bambino gli pone una domanda. Chi si riconoscerà?

Il Ministro Spadolini, leader del Partito Repubblicano Italiano, è presidente del Senato dal 1987 al 1994 e senatore a vita, nominato nel 1991 da Francesco Cossiga.

Nel video girato da Roberto Pecchinino viene documentata una delle sue frequenti visite nella città dei fiori in quanto amico personale del Comm. Carlo Poletti.

Durante le campagne elettorali nazionali, regionali, provinciali e in particolare per le amministrative di Sanremo furono molto apprezzate le sue conferenze al Casinò nei martedi Letterari e non solo. Al Senatore Giovanni Spadolini è stata data l'ambita onorificenza e riconoscenza dalla città come "Amico di Sanremo" istituita dall'Azienda di Promozione Turistica" dal presidente Carlo Poletti.









nel video un bambino si Sanremo fa una domanda al Ministro Spadolini....chi si riconoscerà?