Ventimiglia: in arrivo nuovi aiuti economici a tutti i residenti, anche non cittadini italiani purché regolari

Dopo aver consegnato le prime 352 carte di credito prepagate, con una somma spendibile di 300 euro a nucleo familiare, l’Amministrazione comunale di Ventimiglia pubblica il secondo avviso pubblico per l’erogazione di ulteriori aiuti economici. I destinatari sono le famiglie e lavoratori residenti in Ventimiglia, anche se non cittadini italiani. La nuova scadenza è stata fissata alle ore 12.00 di martedì 21 aprile 2020.

Per facilitare i richiedenti, tutte le domande già presentate non dovranno essere ripresentate. Quindi chi ha presentato una domanda dopo la scadenza del primo termine, che era il 7 aprile, oppure ha già presentato la domanda pur non essendo iscritto alle liste elettorali del comune di Ventimiglia, perché residente ma non cittadino italiano, non dovrà fare nulla, verranno ripescate e valutate le domande già inviate.

La novità importante rispetto al primo avviso è che dopo aver consegnato gli aiuti a 352 famiglie italiane, ora vengo ripescate tutte le 195 domande di cittadini non italiani, prescindendo dalla nazionalità, purché residenti a Ventimiglia e in regola anche con l’iscrizione al pagamento delle tasse comunali, tipo la tassa rifiuti urbani.

“Non importa la cittadinanza, se residenti e in regola - dichiara l’assessore leghista ai servizi sociali Mabel Riolfo - non ci devono essere differenze tra italiani e non, l’importante è che tutti rispettino le regole italiane. Difronte alla sofferenza e alle difficoltà, siamo tutti uguali, nessuna discriminazione, purchè si riconoscano le leggi vigenti in Italia”.

“Con il primo bando – continua Riolfo - abbiamo monitorato la situazione generale e abbiamo ricevuto 796 domande, tolte le domande doppie, presentate due volte, e le domande di soggetti che già ricevono aiuti economici statali e comunali che continueranno ad essere erogati, ne sono rimaste potenzialmente valide circa 600. Per le prime 352 carte di credito sono già consegnate e in utilizzo”.

Il sindaco Scullino ricorda che l’istanza, entro la nuova scadenza del 21 aprile 2020, ore 12,00, per ottenere l’aiuto economico, potrà essere presentata quindi da tutti i residenti a Ventimiglia che non l’hanno già presentata, e dovrà essere redatta a pena di esclusione sul modello predisposto (scaricabile anche dal link: http://www.comune.ventimiglia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6772), dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 21 aprile 2020, con le seguenti modalità:

- dal lunedì al venerdì presso l’ufficio protocollo del Comune di Ventimiglia, Piazza della Libertà n. 3 (orario di apertura dalle ore 9,00 alle ore 13,00; nella mattinata di martedì 21 aprile esclusivamente entro le ore 12,00);

- mediante l’apposito modulo editabile posto sul sito del Comune di Ventimiglia, inviandolo anche non firmato attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: covid.ventimiglia@comune.ventimiglia.it