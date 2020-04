Sanremo: donato uno ionizzatore alla Polizia Municipale da Alex Nardini, i ringraziamenti di Frattarola

Nei giorni scorsi il sanremese Alex Nardini ha donato alla Polizia Municipale di Sanremo uno ionizzatore.

"Si tratta di uno strumento molto utile per i locali - si spiega nella nota - e soprattutto per i veicoli del Corpo di PM utilizzati nell’attività di controllo del territorio in questo difficile momento di emergenza.

Il Comandante Claudio Frattarola a nome suo e di tutto il Corpo ringrazia il signor Alex Nardini per questo gesto generoso che ha dimostrato grande sensibilità, solidarietà e vicinanza all’Amministrazione Comunale ed in particolare alla Polizia Municipale, contribuendo ad accrescere la sicurezza degli operatori del Corpo".