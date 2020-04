La lotta al Coronavirus vista dai bambini della scuola di Triora, i loro disegni regalati ai sanitari dell'Ospedale Borea - Intervista video

I bambini della scuola primaria di Triora hanno voluto fare un regalo a tutto il personale dell’Ospedale di Sanremo dove ogni giorno si lotta contro il Covid-19. Da ieri mattina i disegni realizzati dai bimbi della valle Argentina si trovano nei corridoi di un reparto del Borea. L’immaginazione e la purezza di questi disegnatori hanno offerto uno sguardo semplice ma carico di speranza sulla lotta al Coronavirus.



L’iniziativa nasce grazie all’interessamento di Alessandra Balbo, infermiera e consigliere comunale di Molini di Triora, con il coinvolgimento delle mamme degli alunni della scuola di questo paesino in Valle Argentina. “Hanno partecipato tutti i bambini. Ho fatto plastificare i disegni e li ho portati qui in reparto ed insieme ai colleghi li abbiamo appesi e siamo stati tutti commossi. Sono disegni che esprimono come il bambino vede questo Coronavirus” afferma Alessandra Balbo.



Come viene visto il virus dai bambini? “Quasi tutti lo descrivono come una palla grande con delle spine e alcuni lo mettono in fuga con l’infermiere che tira un calcio a questa palla. Oppure arriva l’ambulanza e questa palla spinosa si allontana. Su altri c’è scritto 'se stiamo tutti insieme e rispettiamo le regole ce la faremo'. Tutte frasi che sentono probabilmente alla televisione e poi nella loro mente elaborano. Hanno descritto i sentimenti che provano. Ce n’è uno molto bello di una bambina che invece ha disegnato gli amici e ha scritto che gli mancano tanto e non vede l’ora di poterli riabbracciare”.

Che cosa avete provato una volta che avete appeso i disegni? “La semplicità e la spensieratezza vista dai loro occhi. Noi adulti ragioniamo di più ed elaboriamo con fatica. - risponde - Ci vorrà un bel po’ di tempo prima che le cose si sistemino ed i problemi saranno tanti, loro invece la vedono con semplicità. Un calcio e via, sparisce tutto. Dà un po’ di speranza. Una speranza che girando nei reparti è difficile provare in questo momento”.

Dall’esterno non possiamo fare altro che immaginare che cosa stiate vivendo voi all’interno dell’Ospedale: “Nessuno di noi, né medici, oss, infermieri o anche solo le addette alle pulizie, avrebbe mai creduto di trovarsi in un periodo del genere. Vieni a lavorare e hai già il magone. Te ne vai e quando fai la strada di casa piangi. E’ un modo per sfogarsi perchè quello che si vede è una sofferenza assoluta, non tanto per il dolore che possono provare i pazienti ma per la solitudine che questo virus li obbliga ad avere. Non ci sono contatti con i famigliari e gli unici intermediari siamo noi e cerchiamo attraverso whatsapp, skype oppure semplici telefonate di tenerli in contatto, però molti di loro sono anziani e non riescono a capire che non è colpa dei famigliari se loro sono qua da soli. - racconta - Si sentono abbandonati ed è difficile spiegarglielo e vedi veramente la tristezza e lo sconforto di aver paura di morire da soli che credo sia la cosa più brutta che ci possa essere. Non ci sono un figlio che tiene la mano al padre o alla madre oppure un caro che ti accompagna. Loro hanno solo noi e cerchiamo di dare tutto quello che possiamo”.



Vuole ringraziare i bambini che hanno voluto farvi questo regalo? “A tutti i bambini gli voglio dire che li sento vicini. Loro dicono che i veri eroi siamo noi e invece sono loro, perchè stanno a casa e non si lamentano. Sono degli eroi e se loro ci insegnano e ci aiutano a rispettare le regole, sicuramente ne usciremo presto. Voglio crederci”.