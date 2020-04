Imperia, incontro tra Sindaco e capigruppo, in vista un consiglio comunale in videoconferenza

Si è svolto ieri pomeriggio un incontro in videoconferenza tra il sindaco di Imperia Claudio Scajola e i capigruppo di maggioranza e minoranza. Il primo cittadino ha fornito alle forze consiliari un'informativa sull'operato dell'Amministrazione nel corso dell'emergenza Covid 19.

Erano presenti: il presidente del Consiglio Comunale, Pino Camiolo, e i capigruppo Guido Abbo, Daniele Ciccione, Vincenzo Garibbo, Monica Gatti, Davide La Monica, Antonello Ranise, Fabrizio Risso, Roberto Saluzzo e Alessandro Savioli. Per Imperia Insieme ha partecipato, in qualità di consigliere anziano, Innocente Ramoino.

Dall'incontro è emersa un'unanime condivisione nei confronti delle azioni messe in campo dall'Amministrazione Comunale e la disponibilità di ciascuno a collaborare nell'interesse della comunità in questa fase emergenziale. Tutti i partecipanti hanno voluto rivolgere un pensiero al consigliere comunale Claudio Ghiglione, vittima del Coronavirus.

L'incontro si è concluso con la decisione di riprendere le attività delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale attraverso modalità telematiche.

“In emergenza non possono esserci divisioni e polemiche. Servono unità e consigli utili. Ho ritenuto pertanto di promuovere un incontro informale con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale per informarle dell'attività svolta sinora e sulle azioni future, rispondere alle loro domande e coglierne i suggerimenti. Devo dire che tutti hanno dimostrato di aver compreso la grave emergenza che stiamo vivendo e ho confermato a tutti la mia massima disponibilità all'ascolto. Ci attendono tante e difficili sfide, più che mia servirà essere aperti a tutti e contro nessuno”, commenta il sindaco Claudio Scajola.