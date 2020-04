Emergenza Coronavirus: in Liguria cresce il numero di morti, positivi e guariti, i dati delle ultime 24 ore

Cresce il numero dei test effettuati ed anche il numero delle persone positive al Covid 19. Sulla base degli ultimi dati regionali, in Liguria ci sono 4604 positivi al Coronavirus, 65 individui in più rispetto a ieri. Di pari passo, con l'aumento dei test che arrivano a 28.181, sono più 1236 test rispetto a ieri.



DECEDUTI - Dall'inizio dell'emergenza in Liguria sono morte 866 persone positive al Covid-19. Il dato segna un aumento di casi, 38 in più. Nella ASL 1 oggi sono decedute 4 persone, raggiungendo un totale di 141 morti, dall'inizio dell'emergenza.



POSITIVI - In provincia di Imperia abbiamo 860 casi positivi, al secondo posto su scala regionale. Il numero maggiore è su Genova, 2650 casi. Seguono Savona e La Spezia, rispettivamente con 611 e 479 casi.



OSPEDALIZZATI - il totale è di 1002 persone ospedalizzate in tutta la Liguria, 105 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (2 in più di ieri). Trend rispecchiato anche nella ASL 1 imperiese, dove ci sono 163 persone ospedalizzate, 15 in terapia intensiva, con una diminuzione di 7 pazienti nelle ultime 24 ore.

ISOLAMENTO DOMICILIARE - Cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare, 80 in più rispetto a ieri, arrivando a quota 2455 persone.



GUARITI - Una notizia positiva, continua a crescere anche il numero dei guariti: sia per i pazienti clinicamente guariti che arrivano ad essere in totale 1147, 43 in più di ieri; sia per i pazienti che hanno avuto due test consecutivi negativi al Covid-19, sono 716 persone, 46 in più di ieri.

Questi gli altri dati: