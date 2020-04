Riva Ligure: termoscanner all'ingresso e nuove regole all'interno dei cantieri, intervista al sindaco Giuffra sul protocollo anti-contagio Coronavirus e la Fase 2

A Riva Ligure le opere pubbliche ripartiranno se i cantieri saranno sicuri. E' questo il principio dietro l'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Giorgio Giuffra che ha deciso di adottare il “protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio Covid-19”.



Una misura straordinaria che si rende necessaria per evitare che nei luoghi di lavoro, come i cantieri possano nascere focolai di Coronavirus. Grazie a questa ordinanza i lavori potranno ripartire solo previa accettazione di questo protocollo e applicando le misure previste in esso. Un documento che andrà sottoscritto dall'ente pubblico appaltante e dall'impresa aggiudicataria dell'opera, a tutti i livelli. Quindi anche in caso di subappalto.



Punto nevralgico del protocollo è la realizzazione di un'area check-point all'ingresso di ogni cantiere pubblico su Riva Ligure. Gli operai prima di mettersi al lavoro saranno sottoposti ad esame della temperatura con termoscanner. In caso di febbre a 37,5 le persone saranno rimandate a casa e verranno avvisate le autorità sanitarie, oltre alle procedure di isolamento temporaneo da applicare nell'immediato, onde evitare che il lavoratore possa entrare in contatto con altro personale.



L'INTERVISTA COMPLETA AL SINDACO GIORGIO GIUFFRA





Oltre a questo il documento indica le buone prassi igieniche da adottare all'interno dell'area di lavoro: dallo starnutire o tossire su fazzoletti o nella piega del gomito, all'indossare mascherine e guanti, evitare contatti diretti, rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone ed igienizzare spesso superfici, oltre a lavarsi bene le mani. Regole che tutti abbiamo imparato a conoscere dall'inizio dell'emergenza sanitaria e che ormai dovrebbero essere applicate non solo su un luogo di lavoro ma anche nel quotidiano.

L'ordinanza è importante per una cittadina di piccole dimensioni come Riva Ligure. Infatti, proprio a gennaio di quest'anno, prima dell'emergenza Coronavirus, tracciando un bilancio con il sindaco Giuffra era emerso come nel suo comune fossero attivi cantieri per 3 milioni di euro.



Il provvedimento sindacale firmato quest'oggi avrà quindi un'influenza considerevole sull'andamento delle opere pubbliche importanti che questo comune stava portando avanti prima dello stop nazionale imposto dal governo: ad esempio, una su tutte la messa in sicurezza delle coste nell'ambito del rifacimento complessivo del waterfront. Con questa ordinanza e quindi con l'adozione del protocollo potranno ripartire opere per 650mila euro.



Presentando il nuovo protocollo il sindaco ha spiegato: “Si tratta di un'iniziativa innovativa che va nello spirito di mettere la salute al primo posto anche dove l'economia deve ripartire. Nei prossimi giorni ripartiranno i lavori finalizzati alla difesa dell'abitato dall'azione del mare, tre interventi attesi ed indispensabili. Succederà assumendo anche oneri aggiuntivi, perchè la vita non ha prezzo e nell'ottica di privilegiare l'incolumità fisica di tante persone che si guadagnano la pagnotta. Non vogliamo essere complici di nuovi focolai e quindi visto che la pandemia non è finita ripartiremo. I lavoratori devono lavorare in sicurezza chi deve restare acasa invece dovrà continuare a farlo”.

Come verrà garantito il rispetto del protocollo? “Ci sarà un comitato di sicurezza che vigilerà sul rispetto del protocollo. Sarà composto da un equipe di persone che hanno già un ruolo di coordinamento dei piani di sicurezza e che in questo caso avranno anche il ruolo di coordinare il piano anti contagio Covid-19” - replica Giuffra

Riguardo alle opere pubbliche che interesseranno Riva Ligure in questi mesi il sindaco annuncia: “Oggi parliamo di oltre 7milioni di opere pubbliche, perchè la scorsa settimana nonostante lo stato d'emergenza, la Protezione Civile nazionale avallando il piano di riparto proposto dall'assessore regionale Giacomo Giampedone e dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ci ha accordato un finanziamento di ulteriori 4.4 milioni di euro per la difesa di tutto l'abitato dall'impeto del mare. Questo farà si che in un mese partiranno cantieri per una cifra superiore addirittura al bilancio annuale della cittadina”.



“Mi auguro che ci siano provvedimenti normativi che consentano di portare avanti il 'Modello Genova', ovvero che individuino nella figura del sindaco il Commissario affinchè dopo aver patito in maniera drammatica l'impatto sanitario dell'emergenza da Covid-19 non siamo costretti anche a traccheggiare con una burocrazia fatta di lacci e lacciuoli che spesso e volentieri imbrigliano le normali procedure. - conclude il sindaco di Riva Ligure - Garantendo trasparenza e legalità che sono la stella polare della mia esperienza amministrativa è evidente che mi aspetto delle norme che permettano di snellire le procedure di appalto e quindi consentano ai Comuni di appaltare più facilmente opere importanti”.