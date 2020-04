'La lingua e la terra': una diretta sulla Valle Argentina oggi pomeriggio con lo scrittore taggiasco Giacomo Revelli

Secondo evento della rassegna Parole e passi con fantasia. Giacomo Revelli, noto scrittore taggiasco, ora residente a Genova dove lavora per Liguria digitale, parlerà della sua terra, la valle Argentina, attraverso alcuni spunti dal suo ultimo libro, La lingua della terra.

E’ presentato da Loretta Marchi, curatrice de Il forno di Realdo, la raccolta di racconti a cui ha contribuito lo stesso Revelli. La conversazione partirà quindi dall’alta valle Argentina, da Realdo alle pendici del Saccarello, la sua storia, e lingua così diversa dal dialetto ligure, per riportarci sul mare all’inizio della valle. Qui è ambientato il suo libro e Giacomo Revelli visiterà virtualmente alcuni luoghi testimoni della sua esperienza di scrittore.

Si potrà seguire la diretta alle 17 cliccando QUI. Passi e parole con fantasia è una rassegna di eventi online in diretta organizzata dalle associazioni ‘Realdo Vive’ e ‘Monesi Young’ per proporre ai propri associati e in generale al pubblico intero, esperienze di racconti ed escursioni sul territorio.