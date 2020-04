Sanremo: c’è l’ok della Giunta, ora tutti gli asili nido potranno attivare il lavoro a distanza. Pireri: “No a educatrici o bimbi di serie b”

Arrivano rassicurazioni per il futuro degli asili nido di Sanremo, dopo settimane difficili e con comprensibili preoccupazioni per il futuro degli educatori (leggi la notizia cliccando QUI).

Durante l’ultima riunione di Giunta l’amministrazione ha firmato la delibera che autorizza tutti gli asili nido al lavoro a distanza, sia per i nidi comunali che quelli gestiti dalle cooperative. In questo modo le educatrici potranno mettere in opera i loro programmi di telelavoro per proseguire nel percorso con i piccoli alunni. I nidi comunali avevano l’ok già da 15 giorni, mentre gli altri erano in attesa.

“Non avremo mai bimbi ed educatrici di serie a e di serie b” commenta ai nostri microfoni l’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri.