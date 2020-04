Piana (Lega): "Regione Liguria fornisce 27900 mascherine a prefetture, destinate ad appartenenti Forze dell’ordine sul territorio"

“Prefettura di Genova 1500 mascherine ffp2, 3400 chirurgiche e 6800 monouso. Prefettura di Imperia 1000 ffp2, 2200 chirurgiche e 2200 monouso. Prefettura della Spezia 1000 ffp2, 2200 chirurgiche e 2200 monouso. Prefettura di Savona 1000 ffp2, 2200 chirurgiche e 2200 monouso.

Sono i numeri del nuovo lotto di dispositivi di protezione individuale fornito da Regione Liguria alla Prefettura di Genova per la distribuzione alle prefetture sul nostro territorio, dopo l’ordine del giorno del capogruppo leghista Franco Senarega approvato la scorsa settimana in consiglio”.

Lo ha riferito oggi il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Alessandro Piana (Lega).

“Regione Liguria - ha spiegato Piana - va avanti con la fornitura delle mascherine agli appartenenti alle Forze dell’ordine che, con il loro prezioso lavoro, ci difendono e ci tutelano facendo rispettare anche le norme anti contagio per evitare la diffusione del coronavirus.

Dopo avere già fornito il personale sanitario sul nostro territorio, Regione Liguria non ha abbandonato chi esce di casa e scende in campo tutti i giorni per la sicurezza delle persone e il rispetto delle regole attualmente in vigore”.