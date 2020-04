Coronavirus: altri 4 morti nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia, sono 137 le persone decedute dall'inizio dell'emergenza

In provincia di Imperia nelle ultime 24 ore sono morte altre 4 persone positive al Covid-19. A darne notizia è l'Asl 1 Imperiese con il bollettino medico giornaliero. Sono morti quattro uomini 68, 74, 79 e 83 anni, ricoverati presso l'Ospedale Borea di Sanremo Salgono così a 137 i pazienti deceduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Tre i morti al San Martino di Genova, due uomini di 81 e 87 anni ed una donna di 95. Ad oggi sono 32 i ricoverati in Malattie Infettive, 30 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 73 al Padiglione 12, 20 al 5° piano della palazzina laboratori, 36 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 73 al Maragliano. E’ stato attivato al San Martino un nuovo reparto, co-gestito da specialisti di Malattie Infettive e specialisti ematologi (diretti dal Prof. Lemoli e dal Dott. Angelucci), per il trattamento di pazienti onco-ematologici Covid. Cinque invece i morti agli ospedali Galliera di Genova. Si tratta di quattro uomini di 61, 72 (2) e 93 anni ed una donna di 82 anni.

Due invece le morti registrate presso la Asl 5 di La Spezia. Si tratta di due donne di 68 e 88 anni.

Una donna di 87 anni è morta nelle ultime 24 ore presso la Asl 2 savonese.