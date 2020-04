Coronavirus: a Dolceacqua, sindaco ed amministrazione ringraziano i volontari della Protezione Civile per l'impegno nell'emergenza

"In questi giorni di relativa tranquillità amministrativa, vorremmo spendere qualche parola per ringraziare la Protezione Civile di Dolceacqua per essere stata al fianco dell’ Amministrazione Comunale ed esserne il braccio operativo necessario per sostenere ed aiutare la nostra comunità in questo grave momento di difficoltà".



Sono queste le parole che arrivano dal sindaco Fulvio Gazzola a nome dell'amministrazione comunale di Dolceacqua. Una lettera per ringraziare i volontari della Protezione Civile che ogni giorno si adoperano per aiutare la comunità nell'affrontare l'emergenza Coronavirus.



"Gli operatori ci stanno aiutando negli interventi di sanificazione degli arredi del paese, nella distribuzione dei pasti, dei prodotti alimentari, delle mascherine e delle uova di Pasqua, ma anche nell’importante operazione di controllo del territorio, affinché le persone rispettino le regole. - ricorda il primo cittadino - Si tratta di un gruppo di volontari, coordinati dal Presidente Paolo Cammareri e dal Vice Marcello Bortolomai, a cui tutti noi, Amministratori e cittadini, dobbiamo essere riconoscenti".



"Dobbiamo quindi essere grati a chi svolge un lavoro di volontariato, e cogliamo l’occasione per citare alcune associazioni comunali, come la Proloco e l’Unione Sportiva, le quali si sono rese disponibili a sostenere, se pur in forme diverse, la nostra comunità, poiché la loro unica soddisfazione e' quella di ricevere un semplice grazie. Un grazie che a voce alta vogliamo sottolineare con questa lettera" - conclude Gazzola.