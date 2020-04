Sanremo: il Pico Centrale aderisce all'iniziativa 'Salva il tuo bar', ecco come funziona l'iniziativa ideata da ideata da AB-InBev

Un'idea tento semplice quanto efficace per aiutare il proprio bar di fiducia: compra il tuo cocktail oggi per berlo...domani.

Il Pico Centrale ha aderito all'iniziativa ideata da AB-InBev (prima azienda distributrice di birra al mondo con oltre 500 marchi tra i quali Corona, Beck's e Leffe) per sostenere i tanti bar e locali in difficoltà, a causa della chiusura imposta dalle misure di contrasto al Coronavirus, ma anche lanciare un messaggio di speranza e, perché no, fissare un appuntamento per una prima bevuta a lockdown finito.