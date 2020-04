Principato di Monaco: maschere, test e tracciabilità digitale, le conferme del Ministro della Salute Gamerdinger

Tutti i residenti del Principato di Monaco riceveranno una mascherina. Lo ha annunciato Didier Gamerdinger, Consigliere del governo e Ministro degli affari sociali e della salute, che ha fatto il punto sui tre criteri che il Principato deve soddisfare per considerare il periodo successivo al ‘lock down’: maschere, test di screening e tracciamento digitale.

La distribuzione delle mascherine ai residenti inizia domani dopo che, come la maggior parte dei paesi, anche Monaco ha dovuto affrontare le difficoltà nel trasporto di mascherine prodotte all'estero. Oggi le catene di approvvigionamento e le scorte sono assicurate. Inizialmente le autorità monegasche le hanno riservate per il personale sanitario e un certo numero di operatori economici come aziende alimentari e agenti di sicurezza privati.

Oggi, il governo è in grado di espandere la distribuzione e l’obiettivo è distribuirle gratuitamente a tutti i residenti e dipendenti del Principato. Per i 38.000 residenti, il governo ha deciso di affidarsi alla produzione di maschere in tessuto approvate, lavabili e riutilizzabili. Ha acquisito l'intera produzione della società ‘Banana Moon’ e le 80.000 ordinate dalla società ‘Bettina’, prodotte al ritmo di 1.000 al giorno e che presto saranno 2.000. A questa quota viene aggiunto l'ordine per 120.000 maschere di stoffa di due aziende italiane.

Ogni persona riceverà due maschere lavabili e riutilizzabili per un mese, gratuitamente. Inizialmente ai residenti over 65 e, quindi, tutti gli altri le riceveranno rapidamente, per posta. Le maschere monouso saranno anche vendute nelle farmacie e nei negozi autorizzati ad un prezzo bloccato di 2,5 euro per la mascherina chirurgica e 7,5 per la FPP2.

Intanto, in termini di test di screening, il Principato continua a praticare quotidianamente, in collaborazione con l'industria francese, da 10 a 50 test rinofaringei chiamati PCR. Le autorità sanitarie stanno attualmente verificando la conformità dei primi 1.000 test sierologici. 30.000 sono in arrivo dalla Germania (già con 20.000 riassortimenti) e 30.000 sono stati ordinati dalla Cina.

Non appena saranno confermati affidabili, verranno utilizzati su larga scala nelle prossime settimane con la popolazione residente e i dipendenti, sintomatici o meno, in modi che devono ancora essere definiti. Per automatizzare il principio delle indagini epidemiologiche, l'uso della traccia digitale tramite telefoni cellulari viene esaminato seguendo gli esperimenti in corso a Singapore, Germania e Francia. Il Principato lo adotterà solo sul principio del volontariato dell'utente utilizzando la connettività limitata della tecnologia Bluetooth.