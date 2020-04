Prematura scomparsa di Romeo Giacon, il ricordo di tutti gli associati di Sanremo On (video)

Tutti gli associati di Sanremo On ricordano con grande dolore per la prematura scomparsa ma anche con un enorme affetto il loro 'presidente' Romeo Giacon.

Un grande imprenditore, un vero amico e punto di riferimento di tutti i colleghi che insieme, mano a mano, hanno fatto crescere quella rete d’impresa da lui pensata e oggi diventata una importante realtà.

“Romeo insieme ad un gruppo di amici aveva voluto fortemente Sanremo On - dichiara Roberto Berio - per scrivere una pagina storica di alleanza vera tra commercianti e albergatori, ma soprattutto per il grande amore per la sua città. E per testimoniare questo amore aveva fatto realizzare per Sanremo On un bellissimo filmato che ritengo anche oggi quanto mai attuale”.