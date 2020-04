Sanremo: il ricordo e il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa di Romeo Giacon

Il Presidente della Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia Enrico Lupi unitamente al Presidente Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Romeo Giacon.

"Già Presidente della sede di Sanremo e vice Presidente Provinciale, Romeo ha incarnato nel migliore dei modi lo spirito dell’Associazione. Pronto ad aiutare i colleghi, fermo nelle battaglie a favore delle imprese, attivo protagonista nei progetti innovativi. Ha portato l’esperienza della nostra Associazione nell’Amministrazione Comunale di Sanremo in qualità di assessore, promuovendo la pedonalizzazione di Via Matteotti, in momenti in cui tale scelta era fortemente osteggiata ed ha contribuito in allora a creare un luogo di riferimento per lo shopping oggi da tutti riconosciuto".

"Anche grazie al suo prezioso contributo la nostra Confcommercio ha saputo mantenere il ruolo di primo piano nell’ambito dell’economia della Città di Sanremo. A lui il saluto di tutti i colleghi dirigenti e di tutta l’Organizzazione, alla famiglia e al fratello Flavio che porta avanti la presenza familiare in Confcommercio. La partecipazione al dolore da parte di tutti noi".