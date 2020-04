Coronavirus: la parabola dei contagi sembra finalmente prendere la strada giusta, oggi solo 19 in più (tutti i dati)

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1.060 sono gli ospedalizzati (19 meno di ieri), di cui 103 in terapia intensiva (17 meno di ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 170 (di cui 17 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 158 (di cui 14 in terapia intensiva)

• San Martino– 263 (di cui 33 in terapia intensiva)

• Evangelico – 53 (di cui 5 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 127 (di cui 7 in terapia intensiva)

• Gaslini – 4

• Asl 3 Villa Scassi – 144 (di cui 12 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 4

• Asl 4 Sestri Levante– 48 (di cui 7 in terapia intensiva)

• Asl 4 Lavagna - 1

• Asl 5 – 88 (di cui 8 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono:

• Genova - 2.649

• Savona - 564

• Imperia – 850

• La Spezia - 476