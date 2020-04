L’Istituto Comprensivo “Riva Ligure – San Lorenzo al Mare” mette a disposizione degli studenti 55 tablet per la didattica a distanza

Per permettere agli alunni meno abbienti o in difficoltà di accedere alla Didattica a Distanza durante il periodo di sospensione delle lezioni per l’emergenza Coronavirus, l’Istituto Comprensivo “Riva Ligure – San Lorenzo al Mare” ha concesso loro in comodato d’uso gratuito 55 dispositivi (tablet) acquistati a seguito dei finanziamenti ministeriali previsti dall’articolo 120 del D.L. n. 18/2020.

Non potendo chiedere a famiglie prive di dispositivi di presentare domanda “online” per la concessione delle strumentazioni, le necessità sono state raccolte dai docenti referenti di plesso in base a quanto riscontrato dai docenti nel trascorso periodo di sospensione delle lezioni.

I docenti hanno attivato la Didattica a Distanza per tutte le classi e sezioni dell’Istituto, attraverso la combinazione di attività asincrone e sincrone, secondo differenti modalità, nel rispetto dell’età e delle competenze degli alunni e della composizione delle classi, e prestando particolare attenzione al processo di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Alle opportunità offerte dal Registro Elettronico è stata affiancata la piattaforma Gsuite, soprattutto per le attività sincrone, in quanto il software Gmeet è stato ritenuto particolarmente adatto alle videoconferenze. In alcune classi/sezioni è utilizzata inoltre una piattaforma offerta dalla Fondazione Franchi che permette l’esecuzione di videolezioni con modalità d’uso semplificate e senza necessità di profilazione degli utenti. Tutti gli strumenti utilizzati sono stati sottoposti alla valutazione del dott. Franco Enrico, DPO dell’Istituto Comprensivo, al fine della migliore tutela della privacy degli alunni.

Dai ieri i primi 51 dispositivi, già configurati dall’Animatrice Digitale dell’Istituto, prof.ssa Silvia Panebianco, sono in consegna agli alunni e alle loro famiglie presso il loro attuale domicilio grazie al supporto dei diversi servizi di Protezione Civile territoriale. Eccoli nel dettaglio:

Cipressa 5, Civezza 4, Costarainera 2, Dolcedo 1, Imperia 1, Pietrabruna 3, Pompeiana 9, Riva Ligure 8, Sanremo 1, San Lorenzo al Mare 6, Santo Stefano al Mare 9, Taggia 2.

Analogamente sono stati concessi in comodato dispositivi ai docenti che ne avevano necessità e al personale di Segreteria impegnato a casa in modalità di lavoro agile. Per quanto riguarda le “spese per la connettività” le famiglie potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute a fronte della presentazione di idonea documentazione (scontrino per la ricarica, ricevuta digitale, …): questi saranno erogati a fronte di spese ragionevoli fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

In ogni ambito si è riscontrata la grande collaborazione di tutte le componenti coinvolte, in primo luogo gli alunni che, a differenti livelli, hanno dato prova di responsabilità e maturità impegnandosi e mettendo a frutto le conoscenze e competenze apprese con creatività e passione inattese.

Essenziale il supporto delle famiglie, che pur nella difficoltà del periodo, si sono adoperate per supportare alunni e docenti nella Didattica e distanza, mettendosi in gioco, soprattutto con i più piccoli, nell’uso di strumentazioni e tecnologie a cui non erano avvezze. Decisivo il ruolo dei rappresentanti di classe che hanno collaborato con gli insegnanti per raggiungere tutti e far sì che il motto “non uno di meno” diventasse distintivo dell’I.C.

Importantissima l'operatività dei docenti che si sono adoperati per migliorare le proprie competenze attraverso la formazione a distanza, si sono supportati a vicenda coordinando opportunamente il proprio operato con dedizione e senza risparmio di tempo ed energie. Un risultato che si è ottenuto con la sinergia del personale amministrativo, che pur nella complessità del lavoro a distanza, ha supportato le varie azioni spesso in silenzio e nel nascondimento e con i collaboratori scolastici che hanno generosamente risparmiato il proprio tempo per poter essere a disposizione e rispondere alle differenti e inattese necessità.

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Paola Baroni, sottolinea come "in questo particolare periodo la scuola, nella sua variegata complessità, si sia dimostrata davvero comunità educante, avviando e rafforzando alleanze che sicuramente la renderanno nel futuro più potente e feconda nel proprio operare".