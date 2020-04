Il presidente della Regione presenta la mascherina con i colori della Liguria donata da Aidda e la sanremese Daphnè

“Ecco la mascherina con i colori di Regione Liguria che mi è stata donata dall’associazione Aidda e da Daphnè, un’azienda sanremese che lavora tessuti e per beneficenza ne ha prodotte e distribuite a centinaia nei centri antiviolenza e in tante altre realtà territoriali. Intanto continuano ad arrivare le mascherine direttamente nelle case dei liguri”.

Interviene in questo modo il Presidente della Regione, Giovanni Toti, presentando la mascherina con i colori della Ligurua. “Poste Italiane ne ha già consegnate oltre 450 mila e nei prossimi 10 giorni concluderà la distribuzione. Dalla prossima settimana poi sarà possibile ritirarle anche nelle farmacie e nelle edicole, per accontentare chi non l’avesse ricevuta. Leggo alcuni commenti che mi lasciano esterrefatto, persone che, solo perché di schieramento politico diverso, ammettono di buttare le mascherine non appena ricevute (invece di donarle a chi ha bisogno, se proprio non le vogliono!). Come se facessero un dispetto a Toti”.

“Dietro questa consegna – termina il Governatore - c'è stato un enorme lavoro di tantissime persone. Abbiate rispetto per loro e per la Protezione Civile della Regione (il cui logo compare nella bustina) che le ha procurate per i cittadini attraverso Liguria Digitale, che a sua volta le ha fatte arrivare dalla Cina e dagli Usa, non senza difficoltà. Trovo francamente disgustoso chi strumentalizza un’operazione del genere. Ma per fortuna sono pochi! Forza amici, a chi non la avesse ricevuta chiedo un po’ di pazienza: presto tutti avrete la vostra mascherina, grazie a chi sta lavorando senza sosta per arrivare da tutti voi!”