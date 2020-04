La sezione sanremese di Rifondazione Comunista ha consegnato oggi la prima fornitura settimanale di beni alimentari all'Emporio Solidale.

“Si tratta – evidenziano da Rifondazione – della prima e speriamo lunga collaborazione. Confidiamo ancora nella generosità di chi può dare ricevendo in cambio solo un grazie. Un ringraziamento particolare a Luca Bordonaro per le preziose indicazioni dateci, e per la sua collaborazione”.