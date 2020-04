Sanremo: scomparsa di Romeo Giacon, il ricordo e il cordoglio di Giovanni (Giancarlo) Robotti

"Con dolore abbiamo appreso questa brutta notizia. Voglio testimoniare quanto Romeo Giacon fosse legato alla città di Sanremo. Nel 2001, quando la Sanremese calcio stava per fallire, ho fatto parte di un gruppo di imprenditori locali intenzionati a salvare la società dalla cancellazione della categoria di appartenenza. Da me interpellato, Romeo non ha esitato a dare il proprio contributo. Questo per dire che pur non essendo particolarmente tifoso, lo ha fatto per la città di Sanremo. Con mia moglie Anna ci uniamo al dolore di Alda, Anna, Flavio e famiglie.



Giovanni (Giancarlo) Robotti".