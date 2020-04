Sanremo: sacchetti con deiezioni dei cani abbandonati su un muretto, la segnalazione di una nostra lettrice

La nostra lettrice Luciana Fulloni ci scrive per segnalare un episodio di degrado e sporcizia a Sanremo, tra via Tasso e via D'Annunzio.

In una fase come questa, in cui ci viene raccomandato di lavarci le mani spesso ed indossare la mascherina, un'immagine come questa merita una piccola sosta nonché una riflessione. La foto è stata scattata a Sanremo nella mulattiera che collega via Tasso con via D'Annunzio. Come si vede, il muretto diroccato è diventato la discarica dei sacchetti con le deiezioni dei cani. Non voglio aggiungere commenti che ormai suonano come luoghi comuni. Vorrei solo che quest'immagine portasse ad una riflessione coloro che quotidianamente sporcano la loro città, lasciando ovunque con noncuranza le feci del proprio cane o spazzatura varia, mentre indossano con precauzione mascherina e guanti.