Genova stadio Marassi: 22 ottobre 1978 storico derby Genoa-Sampdoria. Questo video da inizio ad momento unico nella storia del calcio italiano....

In questo periodo dove tutte le partite di calcio sono state sospese, la rubrica "Tra Storia e ricordi" curata da Roberto Pecchinino, ci farà rivivere un derby tra Genoa e Sampdoria, con un video straordinario e storico, non solo perchè quell'anno il Genoa vinse per 2 a 0 contro la Sampdoria, ma perchè per la prima volta, una telecamera era entrata a bordo campo, tra Presidenti, staff tecnico, giocatori in panchina, per realizzare interviste uniche e emozionanti. La tecnica di tipo brasiliana (riprese direttamente sui campi da calcio), iniziò da Genova, con Beppe Barnao e Roberto Pecchinino, allo stadio Marassi, con le telecamere di TVS il giorno 22 ottobre 1978.

TVS è stata una delle prime Televisioni private in Italia, di proprietà di uno dei più importanti giornali d'Italia: il Secolo XIX La sua organizzazione, dal direttore, ai giornalisti, operatori e allo staff tecnico era di altissimo livello e tra i migliori cineoperatori che si trovavano in Italia. Le numerose rubriche, i servizi giornalistici, venivano curati da giornalisti professionisti. Tra i giornalisti della redazione del Secolo XIX che collaboravano con TVS, ricordo un caro e indimenticabile amico il giornalista sportivo Beppe Barnao, con la passione della vela.

Tra i numerosi servizi che ho realizzato con Beppe, ricordo il famoso derby Genoa-Sampdoria del 22 ottobre 1978. E' stato un Derby, unico e straordinario, infatti ha segnato per le televisioni private e nazionali, una tappa importante: mettere una telecamera a bordo campo e far vedere le emozioni dei presidenti delle squadre, allenatori, giocatori, con interviste direttamente dal campo.

L'entusiasmo di Beppe Barnao era sconvolgente ma anche coinvolgente, una gara dove il vero protagonista è stato proprio l'intervistatore: Beppe Barnao. Nel video si vedono i giocatori Chiarugi (Cavallo Pazzo), Mauro Ferroni, Oscar Damiani, Chiorri, Bruno Conti, gli allenatori Canali e Maroso, senza dimenticare il mitico Presidente del Genoa Renzo Fossati. Tra le interviste anche il vice-questore Arrigo Molinari. Questo video che segna una tappa importante per la televisione. è dedicato all'amico Beppe Barnao.