Santo Stefano al mare: nuove misure per fronteggiare il Coronavirus. Ecco l'ordinanza firmata dal Sindaco

In data odierna il Sindaco Elio Di Placido ha firmato una nuova ordinanza sulle norme anti-Coronavirus da rispettare nel comune che amministra, avviando la fase 2 del lockdown. Al via quindi anche a Santo Stefano al mare l'obbligo di utilizzare mascherine nei luoghi pubblici. Sarà invece dovere dei commercianti fornire guanti ai clienti ad eccezione di quelli serviti direttamente dagli stessi esercenti. Le mascherine sono state consegnate da amministrazione e volontari nei giorni scorsi mentre, chi non ne fosse in possesso di mascherine potrà utilizzare sciarpe o simili per coprirsi il volto come necessario.

Stabilita anche la distanza percorribile dalla propria abitazione: 200 metri. A differenza di altri comuni il cimitero è e rimane aperto dopo le considerazioni dell'amministrazione che non lo hanno ritenuto luogo di assembramento, lasciandolo nelle “visite” non considerate eccessive. Possibilità inoltre, anche per i “non coltivatori diretti” di recarsi presso i propri orti per le coltivazioni.

Santo Stefano si conferma comune virtuoso anche durante il periodo di Pasqua in cui non solo i residenti si sono mostrati civilmente consapevoli, ma non è stata registrata alcuna ammenda che violasse il decreto governativo.

Il comune rimane in attesa del via libera da parte dalla Regione per la ripresa di alcune attività fra cui la pulizia degli arenili e il rifacimento dei moli. Sarà inoltre concesso agli stabilimenti balneari di iniziare i preparativi per la stagione estiva.