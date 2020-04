Gli effetti dell’emergenza Coronavirus sul mondo dei musicisti tra auspici, nuove idee e il dibattito sui live dal terrazzo: ne parliamo con Roberto Bonazinga (Video)

Tra le categoria maggiormente colpite dalle conseguenze dell’emergenza Coronavirus c’è, senza dubbio, quella degli operatori legati al mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo. Ovvio che in questo momento le giuste attenzioni siano principalmente rivolte al personale sanitario che ogni giorno è in prima linea per salvare vite umane, ma c’è grande preoccupazione in diversi settori per un ritorno alla normalità che sembra di giorno in giorno sempre più una chimera.

Ne parliamo oggi con Roberto Bonazinga, musicista sanremese, contrabbassista e bassista molto conosciuto in zona e non solo per i suoi diversi progetti musicali tra i quali i Glue’s Avenue, formazione grande protagonista della scena live nostrana. Un focus a tutto tondo, tra auspici per il futuro, nuove idee frutto della ‘clausura’ di questi giorni e il dibattito scatenato in questi giorni dalle crescenti (e alcune anche fuori luogo) esibizioni dai terrazzi.