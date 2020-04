Emergenza Coronavirus: guanti obbligatori per legge? L'infettivologo Bassetti "Potrebbe essere un grave errore"

“E’ giusto rendere obbligatorio l'uso dei guanti per uscire di casa per prevenire il COVID-19?”



Una domanda che si è posto il prof. Matteo Bassetti, l’infettivologo che in Liguria abbiamo tutti imparato a conoscere dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino su Facebook ha risposto al quesito.



Un interrogativo di grande attualità anche in provincia di Imperia, dove cresce il numero dei comuni che adottano ordinanze per imporre ai cittadini l'uso di guanti e mascherine, qualora si debba uscire di casa per recarsi in ambienti pubblici al chiuso, ad esempio, uffici postali o supermercati. L'amministrazione comunale di Sanremo, del sindaco Alberto Biancheri, è stata l'ultima, in ordine cronologico a voler adottare questa misura.

“L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. - analizza il dott. Bassetti - Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. Mettere i guanti quando si esce di casa e toglierli una volta tornati al proprio domicilio è sbagliato. I guanti stessi infatti possono diventare un importante ricettacolo di virus e batteri oltre che spingere ad atteggiamenti più lassisti. I guanti infatti se ci tocchiamo occhi, bocca, naso o orecchio possono trasmetterci e trasmettere ad altri una infezione”.

“I guanti devono essere utilizzati dal personale sanitario sia in assistenza ospedaliera che domiciliare o da quello addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti. - precisa ulteriormente l’infettivologo - I guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani, che è la chiave per prevenire le infezioni. Una pulizia che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e prolungato con il sapone, oppure con il gel alcolico per almeno 60 secondi".



"Rendere i guanti obbligatori per legge potrebbe essere un grave errore, spostando sui guanti la problematica già inscenata per le mascherine. Rincorsa ai guanti da parte della popolazione e rischio di non averne per chi ne ha realmente bisogno. I guanti, per chi non li ha mai utilizzati e non sa come utilizzarli possono anche diventare più pericolosi che utili” - conclude il dott. Bassetti.