Coronavirus ed economia: le misure per il mondo agricolo comunicate dalla CIA Imperia

"Le imprese del nostro settore che hanno subito notevoli danni dall’emergenza Covid-19 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge 8 Aprile 2020 n. 23 potranno fra qualche giorno, appena ci sarà il via libera da parte della Comunità Europea al provvedimento, accedere a finanziamenti bancari con garanzie prestate dallo Stato tramite il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese".



A darne notizia è Cia - Agricoltori Italiani Imperia che ha comunicato come la misura preveda una garanzia del 100% prestata dallo Stato senza valutazione nel merito da parte del fondo per finanziamenti fino a 25.000 Euro (però non può essere superiore del 25% del volume d’affari 2019). Tale finanziamento avrà durata di 6 anni e prevede l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione. Il costo dell’operazione si aggirerà su un tasso d’interesse che andrà dall’1 all’1,5 %.

"In attesa che le nostre istanze rivolte allo Stato ed alla Comunità europea possano portare ad ottenere indennizzi in conto capitale che possano attenuare le grosse perdite che le nostre aziende stanno subendo. - sottolineano - Come precisato in una Circolare emessa dall’ABI (Associazione bancaria Italiana) ed inviata a tutti gli Istituti Bancari il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo".



La Banca potrà quindi erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo medesimo. - aggiungono - Ricordiamo che sarà possibile accedere a finanziamenti superiori ai 25.000 Euro ma la garanzia scende al 90% e in questo caso potranno essere effettuate verifiche sul merito creditizio".



"Pertanto ti consigliamo di contattare al più presto la Banca in quanto sarà lei che dovrà portare avanti tutta la pratica. - concludono dalla sede imperiese - Rimaniamo a disposizione per la compilazione di eventuale domanda cartacea che la Banca di chiederà di compilare".