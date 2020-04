Dolceacqua: 70 uova per gli ospiti ed uno gigante per il personale della Fondazione 'Monsignor Tornatore' (Foto)

Grande gesto di solidarietà della Protezione Civile di Dolceacqua, che ha donato oltre 70 uova ad ogni singolo ospite della Fondazione ‘Monsignor Tornatore’ di Dolceacqua oltre ad un uovo gigante per il personale.

“In questo momento di difficoltà non possiamo fare altro che ringraziare la Protezione Civile per questo grande gesto - commenta il Presidente Roberto Piantoni – e teniamo anche a ringraziare l’amico Gabriele Chiappori che con la sua iniziativa ‘Il Ponente si Muove’, ha contribuito in maniera significativa con un’importante donazione. Tutti insieme siamo impegnati nella gestione di questa emergenza e tutti insieme ne usciremo”.