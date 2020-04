Questa mattina su Radio Onda Ligure intervista a Giulia Molino, finalista di 'Amici'

Giulia Molino, finalista di 'Amici' di Maria De Filippi 2020, presenta questa mattina a Radio Onda Ligure il suo nuovo singolo “Va tutto bene”.

Nata a Scafati (Salerno) da una famiglia napoletana, sin da piccola mostra una grande passione per la musica. Artista poliedrica, Giulia è cantautrice, rapper oltre che interprete viscerale e dal forte carisma. Molto seguita su Instagram, Giulia è apprezzata anche per la sua spontaneità e per l’amore verso la sua terra.

L'intervista andrà in onda alle 12.10 all'interno del programma condotto da Maurilio Giordana.