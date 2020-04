'Horror Chef' uno spettacolo che doveva andare nei teatri: il 25 aprile sarà in diretta streaming

“Ho uno spettacolo teatrale pronto, avrei voluto proporlo a tutti i teatri della provincia di Imperia, e non solo. Poi è successo quello che è successo, l'emergenza coronavirus. Però non voglio rinunciare a questo progetto”.

Interviene così Francesco Basso che, il 25 aprile alle 21 in diretta streaming su Facebook, proporrà il monologo teatrale culinario ‘Horror Chef Show – Cucina e teatro a casa tua’.

Si tratta di un monologo che si ispira al libro ‘Horror Chef’ in cui ha preso forma questa nuova figura ironica di cuoco che prepara piatti conditi da un'atmosfera horror che intervalla ricette gastronomiche a racconti a tema, che si abbinano alle ricette. Per esempio, alla preparazione delle frittelle allo zombi si associano racconti sugli zombi, e così via. In più a ogni portata viene abbinato un film specifico e una canzone.

“Ho scelto il 25 aprile come data simbolica – ha detto Basso - il Giorno della Liberazione simboleggia la libertà da ogni invasione e oggi purtroppo abbiamo a che fare ancora con un altro tipo di invasione chiamato contagio. Ecco, l'intento è quello di provare a “liberare”, anche se per poco tempo, lo spettatore dalla preoccupazione attraverso gli strumenti della fantasia”.