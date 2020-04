Emergenza Coronavirus: dal Centro Culturale Tabiese una donazione alla Croce Rossa di Taggia

Anche il Centro Culturale Tabiese si è impegnato nel campo della solidarietà per l'emergenza Coronavirus. Nel giorno di Pasqua i soci di questa rinomata realtà culturale hanno effettuato una donazione a favore del comitato di Taggia della Croce Rossa Italiana.



La presidente Mariangela Cairo ha donato una somma di denaro al presidente della pubblica assistenza, Sergio Florio. "Un gesto di solidarietà verso chi ogni giorno, anche in questo drammatico periodo, si prodiga in favore della collettività" - ha detto la rappresentante del Centro Culturale Tabiese.