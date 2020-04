Coronavirus e solidarietà: Pasta Fresca Morena e ACEB per il sostegno all'emergenza Covid-19

Pasta Fresca Morena e ACEB lavorano insieme per il sostegno all'emergenza Coronavirus.



“Ancora una volta vogliamo sostenere chi è in prima linea per sconfiggere questa epidemia - dichiarano - Ramon Bruno titolare di Pasta Fresca Morena, ha voluto fortemente incentivare la raccolta di fondi assieme all'associazione ACEB che da anni si occupa di iniziative benefiche sul nostro territorio e con la quale collaboriamo per diverse iniziative. Credo che questo sia il momento cruciale in cui bisogna non mollare e sostenere chi ogni giorno chi si impegna per il nostro futuro. Tutti i fondi verranno donati per sostenere i soccorritori e per l'acquisto di presidi sanitari”.





Chiunque può aiutare e in modo semplice fare una donazione sull'iban dedicato: IT50C0843949110000230102738