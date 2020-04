Emergenza Coronavirus: iniziati i controlli degli amministratori comunali ai varchi d'accesso dei paesi della Valle Argentina

Hanno preso il via i controlli sugli accessi che conducono ai paesi delle valli Argentina ed Armea. Il vicesindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda, insieme ad Angelo Bracco, volontario della protezione civile, sono stati i primi, nella giornata di ieri.

L'iniziativa (Ne avevamo parlato qui) rientra tra le disposizioni straordinarie previste per Pasqua e pasquetta con il fine di scoraggiare gli arrivi sul territorio di chi viola le disposizioni nazionali per contrastare il diffondersi del Covid-19. Gli amministratori comunali dell'Unione dei Comuni delle valli Argentina ed Armea, hanno scelto di scendere letteralmente in strada per presidiare i varchi che conducono a Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco, Ceriana e Bajardo.

Questi controlli proseguiranno anche per la giornata odierna e domani. Durante questi giorni di festività, i territori di queste due vallate sono da sempre stati scelti come meta della più classica gita fuori porta, senza contare tutte le seconde case presenti in questi borghi.



Quest'anno sia la valle Argentina che la valle Armea hanno simbolicamente deciso di chiudere per Pasqua, per evitare che si possano creare assembramenti di persone e soprattutto che nascano potenziali situazioni che aggravino l'emergenza Coronavirus. Tutto questo, in linea con le misure nazionali disposte dal premier Giuseppe Conte e senza sostituirsi alle forze dell'ordine che continueranno nell'opera di presidio del territorio con il controllo delle autocertificazioni e quindi del rispetto delle norme che impongono a tutti di restare a casa e soprattutto all'interno del proprio comune.