Sanremo, l’emergenza Coronavirus e l’amministrazione locale: intervista al presidente del consiglio comunale Il Grande, tra riunioni a distanza e spirito di squadra (Video)

È passato poco più di un mese dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e, per forza di cosa, la vita di tutti noi è stata letteralmente rivoluzionata. Non fa eccezione la quotidianità dei politici locali che, in poche ore, hanno dovuto dire addio a riunioni e appuntamenti ‘tradizionali’ per adattarsi al lavoro da casa, via web. Per qualcuno è stato più semplice, per altri uno scoglio da superare, ma tutti si sono adattati. E si pensa già al consiglio comunale di maggio (non si conosce ancora la data), potrebbe essere il primo in telelavoro nella storia amministrativa sanremese.

Ne parliamo oggi con Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale di Sanremo, coordinatore degli incontri ‘a distanza’ di questi giorni.