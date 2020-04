Dichiarato lo stato di calamità per il mondo del florovivaismo, a fine marzo la lettera di Biancheri a Toti: “A rischio la sopravvivenza delle imprese”

Lo Stato soccorre il mondo della floricoltura proclamando lo stato di calamità per una delle attività maggiormente penalizzata dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19. La notizia è arrivata per voce di Confagricoltura Liguria (leggi il nostro articolo cliccando QUI), si parla di un fondo regionale di circa milione di euro.

A muovere i primi passi è stata, il 31 marzo, l’amministrazione comunale di Sanremo (leggi il nostro articolo cliccando QUI) con il neo costituito Tavolo della Floricoltura. Al termine della prima riunione del Tavolo il sindaco Alberto Biancheri si era fato portavoce con la Regione Liguria per la richiesta dello stato di calamità. Dopo la riunione il primo cittadino ha inviato una lettera al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Dall’inizio dell’emergenza ad oggi la produzione e commercializzazione folorovivaistica ligure è stata gravemente compromessa a causa di ritardi, disdette e blocchi del commercio estero - si legge nella missiva - nel giro di poco più di due settimane si è fermata la vendita dei fiori in vaso e dei fiori recisi ormai appassiti nei vivai e hanno altresì sofferto le vendite di aromatiche, margherite e piante in vaso, a causa della situazione che ha colpito il settore nel momento dell'anno dove, per la maggior parte delle imprese presenti sul territorio, si concentra l’80% della produzione”.

“Serve il lavoro di tutti per far uscire il florovivaismo e tutta la filiera da questa crisi senza precedenti” proseguiva la lettera firmata dal sindaco Alberto Biancheri. Da ieri l’ok allo stato di calamità per un settore cruciale della nostra economia. Si spera, quindi, che le molte aziende del territorio possano reggere al contraccolpo di una crisi imprevedibile e senza precedenti.