Coronavirus e tradizioni: Badalucco non rinuncia allo 'Scotezzo', quest'anno la sfida di Pasqua sarà da casa e postata sui social (Video)

Stare a casa non vuol dire necessariamente rinunciare alle tradizioni, anche quelle più folcloristiche. Un pensiero che a Badalucco hanno dovuto fare proprio in vista della Pasqua che per i badalucchesi è anche sinonimo di un altro momento: lo 'scotezzo'.







Che cos’è? È un’usanza che si svolge nella domenica di Pasqua, dopo la Messa, in piazza Duomo. Si tratta di un gioco che coinvolge da sempre tutto il paese: le persone si sfidano ad un duello con le uova di gallina, facendole cozzare una contro l’altra. Uno la tiene in una mano e l’altro batte, l’uovo che non si è crepato ha vinto lo scontro ed il vincitore conquista l’uovo e può continuare a sfidare gli altri compaesani.



Una volta tutti avevano le galline e quindi era normale portarsi letteralmente le uova da casa. Inoltre, questo permetteva anche di vincere un considerevole quantitativo di uova, quindi garantirsi del cibo in più per la settimana. Oggi è diventato soprattutto un rito che unisce la comunità per festeggiare e le uova si prendono direttamente sul posto.



Ai tempi del Coronavirus, naturalmente, anche questo momento dovrà subire una rivisitazione. Così lo ‘scotezzo’ quest’anno si farà a casa. Tanto che in queste ore, per non perdere il senso di questa usanza che unisce tutti i badalucchesi, il Comune e la ProLoco hanno invitato tutto il paese a non rinunciare alla tradizione.



L’invito è di sfidarsi tra le mura domestiche, condividendo questa singolare sfida con tante foto e video da postare sui social. L’idea potrebbe avere una eco curiosa. Infatti in questo modo lo ‘scotezzo’ potrebbe tranquillamente uscire dai confini badalucchesi ed essere adottato in ogni posto del mondo.