Coronavirus: donazione in denaro e generi alimentari a favore del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana

“A nome del Centro Culturale Islamico di Sanremo ‘Al-Hidayah’, desidero porgere le nostre condoglianze sincere a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, finora, in questa epidemia di Covid-19, ciò è anche un nostro dovere religioso ed umano”. A dirlo è il presidente del Centro Abdellali Abbou che spiega: “Il Centro Culturale Islamico ‘Al-Hidayah’ di Sanremo dona, come gesto di solidarietà concreta, una somma di 2.500 euro e aiuti alimentari, per un valore di 800 euro, a favore della Croce Rossa di Sanremo che li devolverà alle famiglie bisognose.

Con questo piccolo gesto rivolto alla comunità cittadina, vogliamo anche ringraziare la città di Sanremo, tutta, per il bene che la comunità musulmana ha da essa ricevuto, in tutti gli anni fin qui laboriosamente vissuti, nelle attività del tessuto sociale e produttivo. Il Centro Culturale Islamico 0Al-Hidayah0 di Sanremo ringrazia l'Avv. Alessandro Gallese per l'assistenza, la vicinanza da lui avuta ed espressa e per essersi, lui, prestato a far giungere l'aiuto a sua destinazione”.