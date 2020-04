Coronavirus: a Sanremo vanno a ruba le mascherine di Regione Liguria, furto in una palazzina del centro

Le mascherine distribuite da Regione Liguria sono andate letteralmente a ruba a Sanremo. Ieri è iniziata la consegna da parte dei postini in tutta la città e qualcuno ha pensato di rubare le confezioni in plastica con all’interno due dispositivi di protezione.



E’ successo in pieno centro dove in una palazzina nel cuore di Sanremo sono sparite oltre una decina di queste buste per un equivalente di oltre 20 mascherine. Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti tra la consegna del postino che diligentemente aveva lasciato una busta per ogni buca delle lettere. Tra l'avviso dell'avvenuto recapito e l'arrivo dei condomini della palazzina, qualcuno era già passato portando via tutto. Un fatto grave considerando l’emergenza Coronavirus che tutti stiamo cercando di affrontare e senza dimenticare che Regione Liguria fornirà 2milioni di questi presidi, a titolo gratuito e quindi ce ne sarà a sufficienza per tutti.



Sembra che l’accaduto non sia rimasto limitato al solo centro matuziano, anzi. Un ulteriore caso analogo si sarebbe registrato su Bussana e non è da escludere che possano essercene stati altri. Rimane da capire chi possa essere l’autore o gli autori di questi spregevoli furti e le motivazioni, senza dimenticare che potrebbe averle portate via a famiglie, anziani o a chiunque potesse averne davvero bisogno.