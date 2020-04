La gravidanza ai tempi del Coronavirus: a Sanremo il corso di preparazione al parto si fa con i video online

Vivere la gravidanza ai tempi del Coronavirus non è semplice perché alla normale situazione di fragilità dovuta agli importanti cambiamenti psicologici e fisiologici, si aggiunge la preoccupazione del contagio e la mancanza dei tanti supporti a cui eravamo abituati. Per questo motivo Riccardo Borea, medico e direttore del Dipartimento Materno Infantile della ASL1, in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia di Sanremo-Ventimiglia, ha messo a punto alcuni video che verranno pubblicati on line e che vanno a sostituire il tradizionale corso di preparazione al parto normalmente svolto presso i propri Consultori Familiari.



“Vogliamo continuare ad essere vicini alle donne in gravidanza, e cerchiamo di dare tutte le informazioni utili al benessere della donna in preparazione al parto e nei giorni subito successivi alla nascita del figlio. - spiega - Grazie alla collaborazione con l’associazione di volontariato Centro Promozione Famiglia, ogni settimana sarà pubblicato un video e sarà possibile fare domande che l’associazione raccoglierà, organizzerà e ci farà avere ed alle quali risponderemo nel tempo più breve possibile. Ringrazio i miei collaboratori per l’impegno e la disponibilità offerti per questo, che penso, possa essere un utile servizio alla nostra comunità”.



Oggi sulla pagina Facebook “Consultorio Promozione Famiglia” verrà pubblicato il primo video, che sarà visibile in qualunque momento da casa propria, nei commenti si potranno fare domande che l’associazione provvederà a far pervenire ai vari esperti coinvolti. Per sostenere le donne in gravidanza il Centro Promozione Famiglia ha inoltre aperto un gruppo Facebook nominato “Genitori in Carica” a cui chiunque, in attesa di un figlio, può facilmente iscriversi al gruppo a questo LINK. I video saranno inoltre anche sul canale YouTube: “Genitori in Carica”