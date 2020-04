Emergenza Coronavirus: Mulè (F.I.) presentato ordine del giorno, "Frontalieri non siano lasciati indietro"

“Sulle misure di sostegno ai frontalieri, Forza Italia si è schierata come è giusto che sia fin dal primo momento dall’avvio dell’emergenza Coronavirus al fianco dei nostri lavoratori liguri".



Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia eletto in Liguria e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Dopo aver presentato numerosi emendamenti che miravano ad estendere l’indennità di 600 euro ai frontalieri e un consistente quanto necessario beneficio fiscale, davanti all’arroganza di un governo che ha “blindato” il decreto chiudendo la porta agli emendamenti, l’unica strada rimasta è stata quella di un Ordine del giorno. - denuncia - Per questo su mia indicazione un gruppo di senatori di Forza Italia ha presentato un ordine del giorno che impegna il governo in maniera “vincolante” e dunque con obbligo di dare seguito sia sul fronte dell’estensione dell’indennità dei 600 euro ai frontalieri, sia sulla cosiddetta franchigia imposta sui redditi per i lavoratori aumentandola a 8.100 euro".



L’Esecutivo, raccogliendo questo impegno enunciato nell’Ordine del giorno di Forza Italia, dovrà adesso dare seguito immediatamente nel prossimo decreto in approvazione in Parlamento affinché i nostri lavoratori frontalieri non vengano lasciati indietro. - conclude Mulè - Allo stesso tempo prosegue con la stessa determinazione la mia lotta affinché sia al comparto florovivaistico che a quello dell’agricoltura e della pesca, sia garantita l’assistenza che finora è stata negata”.