Emergenza Coronavirus: la Confesercenti lancia 'Spesa Sospesa Plus', numerose le attività aderenti in provincia di Imperia

E' partita la campagna di solidarietà creata da Confesercenti con il sistema “Spesa Sospesa Plus”. "Con questa iniziativa si darà l'opportunità alle persone di acquistare dei buoni spesa da donare a chi desideri o lasciarla in sospeso per chi ne ha bisogno, con un contributo plus del 10% da parte dell'operatore" - spiegano da Confesercenti. Elenco delle attività aderenti :

"A richiesta molte aziende, svolgono anche il servizio “Spesa Sospesa a Domicilio” che permette di regalare un cesto di prodotti e farli consegnare direttamente alla abitazione della persona desiderata. - sottolineano da Confesercenti - Quindi un'occasione in più per poter 'regalare un sorriso' a quelle persone che non possono muoversi di casa o per fare una gradita sorpresa, o un regalo per una occasione speciale".