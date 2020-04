Emergenza Coronavirus: dall'amico di Dolceacqua Ezio Greggio l'invito a restare a casa per Pasqua e pasquetta (Video)

"Non rischiate la pelle! A Pasqua e pasquetta restate a casa". E' l'appello rivolto da Ezio Greggio, il popolare comico e conduttore di Striscia La Notizia che ha risposto così all'invito del sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola.



Il primo cittadino ha chiesto 'all'amico' di questo borgo di farsi promotore di un messaggio: 'state a casa'. Infatti è grande la preoccupazione dei sindaci in vista del ponte pasquale, quando molta gente potrebbe violare le norme restrittive nazionali per combattere la diffusione del Covid-19.



Greggio ha risposto con un videomessaggio muto dove mostra alcuni cartelli invitando le persone a non lasciare le proprie abitazioni e nemmeno i propri comuni. Il rischio? 'Lasciarci la pelle' oltre naturalmente a vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi da tutti con la possibilità che una recrudescenza dei contagi ci costringa a rimanere in questa quarantena fino a ferragosto.