Coronavirus: per agevolare i cittadini il sindaco Cimiotti mette a fuoco numerosi punti per l'imminente festività

Sono numerosi i punti messi a fuoco dal Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, nell'immediata vigilia di Pasqua.

Buoni spesa – Ad oggi i Servizi Sociali del Comune hanno ricevuto 90 domande di altrettanti nuclei famigliari per poter ottenere i buoni spesa. Sono 55 le richieste già evase, 10 quelle che sono sotto verifica e 25 quelle che sono state respinte perchè non conformi. Il totale erogato è pari a 14.525 euro a fronte di un fondo di poco più di 27.500 euro, costituito dal contributo statale, dallo stanziamento speciale del Comune e dalle donazioni dei privati (2.400 euro ad oggi). Significa che anche per il prossimo mese di maggio ci sarà la copertura sufficiente per poter proseguire con la consegna del 'bonus alimentare'. A titolo puramente statistico, nel comune di Ospedaletti risiedono 1.744 nuclei famigliari, diversi dei quali composti da una sola persona.

Spesa sospesa – Oltre l'erogazione del bonus alimentare, è in atto anche l'iniziativa 'spesa sospesa' alla quale hanno aderito supermercati ed alcuni negozi di alimentari. Ognuno di loro ha raccolto e sta raccogliendo le offerte di generi alimentari donate dai privati che effettuano acquisti. Tutti i prodotti raccolti vengono consegnati ai Servizi Sociali del Comune che provvede alla successiva distribuzione agli aventi bisogno. Sinora 12 famiglie, oltre a quelle che hanno usufruito del 'bonus alimentare' hanno beneficiato di questa iniziativa.

Mascherine – Il Comune ha provveduto a consegnare sinora circa 1.000 mascherine protettive compresi i richiedenti del 'bonus alimentare'. A breve, appena saranno disponibili, si procederà alla consegna di quelle in arrivo dalla Regione Liguria.

Uova di Pasqua – Il Sindaco e i componenti del suo esecutivo hanno acquistato a loro spese 280 uova di Pasqua da regalare ai bambini di Ospedaletti, accompagnate da un biglietto di auguri firmato in originale dal Primo Cittadino. La consegna è già iniziata e proseguirà anche per tutta la giornata di domani.

Video-concerto di Pasqua – Sono già una ventina le adesioni al video-concerto di Pasqua 'Voglia di Musica' che sono pervenute in Comune. Lo conferma l'assessore Giacomo De Vai che invita gli ospedalettesi che vogliono ancora aderire ad inviare il materiale entro la giornata di domani, sabato 11 aprile. I contributi musicali verranno postati sul sito ufficiale Facebook del Comune di Ospedaletti a partire dalla mattinata del giorno di Pasqua. Successivamente verrà realizzato un montaggio di tutto il concerto e la registrazione verrà regalata a tutti quelli che hanno partecipato all'iniziativa.

Covid19 – I pochi casi di contagio confermati a Ospedaletti sono in via di guarigione o già considerati clinicamente guariti. Ad oggi un solo ospedalettese risulta ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Controlli – Sono costanti i controlli sulla presenza di non residenti ad Ospedaletti. Gli agenti della Polizia Locale ne hanno effettuato circa 400 elevando sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Contributo per danni meteorologici – Il Sindaco annuncia l'arrivo del contributo destinato ad Ospedaletti per i danni meteorologici sopportati nei mesi scorsi. Si tratta di 2.400.000 euro da destinare a lavori sul fronte mare per la ricostruzione dei moli, del Piazzale al Mare e delle spiagge di levante.

Villa Sultana – Il Sindaco desidera chiarire che, contrariamente da quanto scritto da alcuni utenti su 'reti sociali', i lavori che sono appena terminati all'esterno di Villa Sultana per la pulizia del parco circostante di proprietà, sono stati eseguiti a totale carico della proprietà in ottemperanza alle due Ordinanze Sindacali n.5 del 28/2/20 e n.8 del 18/3/20.

Il Sindaco Daniele Cimiotti termina con gli auguri di Buona Pasqua a tutti e con l'invito 'RESTATE A CASA'