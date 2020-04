Nessuna ordinanza di chiusura dei negozi nel weekend pasquale: Bellini "Doveva essere una scelta di buon senso"

“Nonostante la richiesta del Sindaci, Biancheri di Sanremo e Conio di Taggia su tutti, rivolta al Presidente della Regione (ribadisco che i Governatori fanno parte dell’ordinamento territoriale degli Stati Uniti) di emettere un ordinanza che decretasse la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi di domenica (Pasqua) e lunedì (Pasquetta), questa non è arrivata”.

Lo ha detto Umberto Bellini, Consigliere comunale di Sanremo, che interviene sulla scelta di non chiudere i negozi nel weekend pasquale. “L’ordinanza – prosegue – sarebbe dettata da grande buonsenso per limitare al minimo movimenti di persone e mettere dunque le forze dell’ordine in condizione di poter svolgere al meglio il loro encomiabile lavoro di controllo del territorio. Incredibilmente la richiesta é stata rigettata e dunque domenica e lunedì, frotte di persone saranno in giro nel nostro territorio e non si capirà più se questi andranno a fare la spesa oppure il pic-nic”.

“Spero che, tra oggi e sabato sera – termina Bellini - i parlamentari liguri di qualunque schieramento ed i Sindaci, riportino il Presidente della Giunta Regionale a ragionare più assennatamente”.