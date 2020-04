Emergenza Coronavirus: il pensiero di un lettore di Pontedassio, "Paghiamo un prezzo caro per un futuro migliore"

Alessandro Biagini di Pontedassio ha voluto condividere con i lettori questo pensiero sull'attuale emergenza Coronavirus.



"Cari amici, il mondo é cambiato e dobbiamo doverosamente renderci conto della portata sconvolgente e plateale di questo significativo mutamento. Non siamo alla fine, non stiamo per estinguerci, la continuazione della specie è garantita. Questa è una guerra con nemici invisibili che ci accingeremo presto a vincere, non senza lasciarci alle spalle un orrore che non sarà mai dimenticato. Un prezzo caro di vite umane che sicuramente stiamo pagando per un futuro dei nostri figli che non potrà che essere migliore. Lo sfrenato egoismo di pochi e la completa impreparazione degli stati europei ha permesso un inasprimento dell'emergenza in corso, con aggiunta di morte e dolore che si sarebbero potuti evitare col senno del poi. Ora siamo comunque aperti a nuove idee e concezioni di vita di assoluta prudenza, dalle quali inverosimilmente potremo regredire. Siamo tutti cambiati, non siamo più gli stessi. I governi ora stabilmente imporranno una prudenza come nessuna civiltà passata abbia mai imposto ai suoi cittadini. Per quanto ancora risulti solo un miraggio la pace mondiale, di sicuro oggi gli eventi occorsi ci hanno reso più forti e capaci, con ancora più impeto, di lottare per ogni ingiusta e insostenibile sopraffazione dell'uomo sull'uomo".