Sanremo: ditta di Torino dona al Comune tre sanificazioni straordinarie del mercato annonario (Foto e Video)

La ditta Igiencontrol di Torino, specializzata in sistemi di pulizia e igiene ambientale, ha donato al comune di Sanremo tre sanificazioni straordinarie del mercato annonario. Gli interventi straordinari si andranno così ad affiancare alle pulizie quotidiane che già vengono normalmente effettuate.

"L'Amministrazione comunale ringrazia la Igiencontrol per la gentile donazione, sicuramente molto importante in questa fase di grande attenzione che il Comune di Sanremo e Amaie Energia stanno rivolgendo alla pulizia e alla sanificazione degli spazi pubblici", ha commentato l'assessore all'ambiente Lucia Artusi.

In questa fase d'emergenza che il nostro paese sta vivendo, la ditta Igiencontrol disinfestazioni di Torino, sta operando sul territorio con interventi di disinfezione in aree pubbliche necessari per il bene di tutta la comunità. Il responsabile dell'Area Ligure Edoardo Pirrone precisa che la collaborazione con il Comune di Sanremo è gratuita.