I Parlamentari liguri in diretta sul nostro giornale: "Le nostre misure e le nostre battaglie contro il Coronavirus e per il territorio"

Sì parlerà di Coronavirus ma non solo nel corso della diretta di Sanremo News e Imperia News (alle 17 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito) che vedrà come ospiti alcuni dei parlamentari del nostro territorio. Saranno infatti in collegamento con noi, elencati in rigoroso ordine alfabetico, Sara Foscolo (Lega), Giorgio Mulè (Forza Italia), Marco Rizzone (M5S) e Franco Vazio (Pd).