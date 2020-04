Questo pomeriggio alle 14.30 nel nostro ormai consueto appuntamento live abbiamo ospitato i comandi della Polizia Locale per fare il punto sul lavoro di controllo in tempi di emergenza Coronavirus e, soprattutto, in vista del weekend di Pasqua.

Ai nostri microfoni abbiamo ospitato Claudio Frattarola, comandante della Polizia Locale di Sanremo, Sandro Villano, vice comandante di Ventimiglia, e Franco Mistretta, comandante di Diano Marina.

Rivedi la diretta