Emergenza Coronavirus: Rifondazione Comunista e Potere al Popolo aderiscono alla rete “Imperia solidale”

Per la grave emergenza economica indotta dal Covid-19 la città di Imperia si mobilita mettendo al servizio dei cittadini la forza del suo volontariato. “Imperia Solidale” riunisce numerose realtà, laiche, religiose, culturali e ricreative: nell’ottica di agire sinergicamente con le tali realtà e le singole esperienze di solidarietà, anche il Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo sostengono questa piattaforma condivisa.

Dichiarano i promotori: “L’obiettivo è di convogliare nel modo più efficace possibile le risorse rese disponibili dall’anticipo ai Comuni del Fondo di solidarietà e dalle donazioni di tanti che aderiscono al principio etico fondante la nostra stessa Costituzione: “Chi può mette e chi non può prende Ci troverete a partire da sabato dalle 9 alle 12 presso la Casa del Popolo, sede provinciale di Rifondazione Comunista, sita in via del Collegio 3 a Imperia Oneglia, dove, nel rigoroso rispetto delle norme di contenimento del contagio, saranno disponibili un paniere alimentare e buoni spesa per l’acquisto di frutta, verdura e prodotti freschi da utilizzare negli esercizi commerciali più prossimi alla sede”.

La rete “Imperia solidale” è diffusa sul territorio con i suoi punti di raccolta e realizza le sue iniziative attraverso il sistema dell’auto finanziamento delle associazioni ed il contributo dei cittadini: rete Imperia solidale : IBAN IT88 X076 0110 5000 0006 1332 912 Bancoposta.

“Mettiamo inoltre a disposizione di chiunque si trovi in condizione di disagio il seguente indirizzo di posta elettronica rifondazioneimperia@libero.it che i cittadini potranno contattare per condividere problemi, esigenze, richieste, connesse al necessario ma doloroso e problematico blocco del lavoro e delle attività economiche” concludono i promotori.